В России и мире

Россияне смогут пользоваться банкоматами с помощью смартфонов

Россияне смогут совершать банковские операции с помощью смартфонов. Об этом «Известиям» рассказали представители топ-40 крупнейших по активам кредитных организаций.

Банки внедряют возможность пользования банкоматами при помощи Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. В большинстве финансовых организаций пользователи смогут осуществить перевод между счетами, внести и снять наличные, оплатить услуги. Для выполнения указанных операций клиенту достаточно будет поднести смартфон к специальному NFC-ридеру терминала.

Операции с помощью смартфонов в банкоматах широко распространены в мире. Однако в России в настоящее время такие бесконтактные платежи и переводы доступны лишь в 782 из 203 тыс. терминалов.

По мнению экспертов, использование бесконтактных банкоматов позволит сэкономить время клиентов, а также исключит возможность потери карты.