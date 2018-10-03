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Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве известного бизнесмена

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обвиняют в убийстве известного бизнесмена и миллиардера Бадри Патаркацишвили. В заявлении главной прокуратуры страны утверждается, что преступление было санкционировано экс-главой государства, пишут «Известия».

В ходе расследования у одного из подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена обнаружили устройство, на котором было две аудиозаписи. Один из обвиняемых пытался подключить к покушению на Патаркацишвили его охранника. Кроме того, в разговоре упоминалось, что убийство бизнесмена было санкционировано Саакашвили, поскольку он являлся врагом действующим властям Грузии.

Бывшие чиновники МВД, проходящие по делу, обсуждали версии убийства Патаркацишвили. Одна из них - отравление веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти. Все действия координировал экс-глава департамента конституционной безопасности МВД Грузии Дата Ахалая, уточняется в сообщении главной прокуратуры Грузии.

Известный грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили скоропостижно скончался в феврале 2008 года. За несколько месяцев до смерти он объявил о создании оппозиционной партии, которая бы боролась с действующими властями Грузии во главе с Михаилом Саакашвили.

Напомним, Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до середины ноября 2013-го. В 2015 году он получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области.

В конце июля 2017 года украинский президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства и в начале 2018 года выслал из страны до 2021 года.