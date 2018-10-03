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Учащийся колледжа Керчи, подозреваемый в организации взрыва, застрелился

Учащийся колледжа в Керчи, устроивший там теракт, застрелился. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Студент этого колледжа, 22 года, учился на четвертом курсе в этом же учебном заведении», - сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК). Аксенов добавил, что ситуация в городе находится на контроле.

Напомним, в среду, 17 октября, в политехническом колледже в Керчи сработало взрывное устройство. Пострадало порядка 50 человек, большинство из них - дети. Число погибших, по данным telegram-канала Mash, выросло до 18. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным СКР, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа. Сформирован штаб, в который вошли сотрудники СКР, ФСБ и МВД, сейчас следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучается видео с камер наблюдения.

В организации взрыва подозревается один из учащихся колледжа, Владислав Р, 2000 года рождения. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, - сообщил РБК источник в МВД. - Также ученики рассказали, что слышали от этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».