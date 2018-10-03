В России и мире

Более тысячи сайтов перестали открываться в Google Chrome после недавнего обновления

Юбилейная семидесятая версия браузера Google Chrome, начавшая распространяться во вторник, 16 октября, содержит ряд нововведений, связанных с безопасностью, которые привели к проблемам с некоторыми сайтами, пишет «Российская газета».

Речь идет об прекращении работы сертификатов безопасности, выданных компанией Symantec. В результате этого сайты, подписанные такими сертификатами, помечаются как небезопасные, и браузер отказывается их открывать.

В результате даже добропорядочные сайты, владельцы которых не озаботились обновлением сертификата безопасности, не будут открываться в последней версии Chrome. Таких ресурсов может насчитываться более тысячи, и их посещаемость может резко снизиться.

Стоит отметить, что в следующий вторник выйдет версия браузера Mozilla Firefox 63, в которой будет реализовано аналогичное нововведение.