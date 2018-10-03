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Среди 15 погибших учащихся колледжа Керчи 11 несовершеннолетних, еще пять жертв - взрослые сотрудники

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 20 погибших в Керчи, в том числе 15 учащихся, сообщает «Интерфакс».

«20 погибших, из них 15 учащихся, среди них 11 несовершеннолетних, пятеро работники», - сказала В.Скворцова журналистам в четверг.

По ее словам, семеро пострадавших находятся в состоянии крайней степени тяжести.

Министр сообщила, что психологи продолжат работать с семьями, а также проведут семинары для местных специалистов.

17 октября учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе в среду, после чего совершил суицид. Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», однако позже оно было переквалифицировали на статью «убийство». В Крыму объявлен трехдневный траур.

Глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, что юноша действовал в колледже один, были ли у него сообщники за пределами учебного заведения, выясняется.

Mash публикует список погибших в Керчи:

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден , 21.11.2001

6. Степаненко Сережа, 30.08.2003

7. Карымов Рома, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Аня, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Леша, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Даша, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Настя, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961