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Россия добилась поставленных в Сирии целей - Путин

России удалось добиться целей, поставленных перед началом операции в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я считаю, что мы в целом добились тех целей, которые перед собой ставили, начиная операцию в Сирийской Арабской Республике», - сказал В.Путин на Валдайском форуме в Сочи в четверг.

Он подчеркнул, что, благодаря РФ удалось сохранить сирийскую государственность, очистить значительную часть территории страны от бандитов.

«Мы за эти годы освободили практически 95% всей территории Сирийской республики. Это первое. Второе - мы утвердили там государственность, не позволили развалиться государству как таковому», - отметил глава государства.