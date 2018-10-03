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В России и мире

Правоохранители ищут возможных сообщников керченского стрелка

18.10.2018 20:22|ПсковКомментариев: 14

У спецслужб возникло предположение, что студент, устроивший зверский расстрел в керченском колледже, либо действовал не один, либо кто-то помогал ему организовать нападение. Как сообщает «Российская газета», такие подозрения у экспертов возникли после детального изучения картины случившегося и кадров видеонаблюдения.

Спецслужбы настораживает демонстративное, вплоть до мелких деталей, сходство с расстрелом школьников, который произошел 19 лет назад в США.

«Вот, смотрите, - показывают оперативники на кадры с места происшествия. - Убийца одет в белую футболку, черные брюки, высокие черные ботинки. В руках ружье и сумка со взрывными устройствами. И, наконец, смерть нападавшего, - тоже в библиотеке. Владислав Росляков будто бы скопировал события в американской школе. Тогда двое учеников, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, убили 13 и ранили 23 ученика и преподавателя».

«У следствия есть вопросы относительно того, был ли Росляков один, судя по тому, насколько он точно повторил американский сюжет, у него должен был быть напарник», - сообщил изданию источник в спецслужбах.

Некоторое вопросы вызывают и фотографии тела Рослякова - он лежит у библиотечного стеллажа в точности как Харрис. Как будто тело специально так положили, а может быть, и помогли умереть. Не хватает на этой фотографии только второго персонажа, если у четверокурсника действительно был помощник внутри колледжа, то умирать он явно не собирался.

Об этом же вчера заявил и глава Крыма Сергей Аксенов, по словам которого, молодой человек не мог действовать один - у него были сообщники. Но он подчеркнул, что помогали стрелявшему лишь на этапе планирования. Хотя некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек, поскольку выстрелы слышались из разных мест одновременно.

Добавим, что Следственный комитет России обнародовал первые результаты своей работы в керченском колледже. Следственной группой центрального аппарата СК России завершен первичный осмотр места происшествия. Установлено точное количество погибших, включая Рослякова, и все они опознаны.

Проведены обыски в домах и квартирах, принадлежащих родственникам стрелка, а также в съемной квартире, в которой сам Росляков жил вместе с матерью. Что нашли при обысках, следствие не разглашает, отвечая общими словами, что «изъяты предметы, имеющие значение для расследования».

Допрошен директор колледжа, также продолжаются допросы преподавателей, свидетелей, очевидцев и потерпевших, состояние которых позволяет принимать участие в следственных действиях.

Назначены судебно-медицинские, баллистические и иные экспертизы, а также посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Рослякову: специалисты изучат медицинские документы погибшего, побеседуют с родными и теми, кто его знал близко. Ожидается, что современные методики дадут весьма точный портрет психологии и мотивации поступков молодого человека.

Источник: Псковская Лента Новостей
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