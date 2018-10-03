В России и мире

Российские суды стали гуманнее

Статистика Судебного департамента при Верховном суде России опровергает расхожее мнение о якобы обвинительном уклоне правосудия. Наши подходы во многом мягче, чем в других развитых странах. К такому выводу пришли в «Российской газете» проанализировал свежие данные судебной практики: более 14 тысяч человек попали за полгода под действие новых гуманных правил. Они были освобождены от уголовной ответственности, так как раскаялись и загладили ущерб.

При этом, как ни парадоксально, чистых оправдательных приговоров действительно немного. Но тут все дело в некоторых наших юридических особенностях: когда человек не виноват, его не всегда оправдывают, но при этом и не осуждают. Дело просто прекращается.

Всего за полгода из следственных изоляторов были выпущены без судимости более 6,3 тысячи человек. Они были либо оправданы, либо их дела прекращены по самым разным основаниям. Еще тенденция - суды стали чаще возвращать дела прокурору. По данным Судебного департамента, в этом году это случилось 6,3 тысячи раз. Для сравнения: в прошлом году за шесть месяцев суды вернули 5,9 тысячи дел. При этом самих дел в суды поступило меньше, так что по факту получается, что суды стали гораздо строже относиться к обвинению.

По словам экспертов, на практике нередко бывает, что возвращенное в прокуратуру дело тихо там и умирает. Все как бы остаются при своих: человек не осужден, но и правоохранители вроде бы не проиграли в суде. Конечно, возврат не означает, что о деле забудут. Иногда следствие проводит работу над ошибками и вновь выдвигает обвинения.

Всего за полгода в России было осуждено почти 339 тысяч человек. Из них почти 240 тысяч были осуждены в особом порядке. Так что в рамках обычного разбирательства получили обвинительный приговор примерно 79 тысяч человек. На этом фоне цифры оправдательных приговоров и закрытых дел выглядят совсем по-другому. 1,8 тысячи человек были оправданы, как говорится, вчистую. Из них 986 человек получили оправдательные приговоры. Дела остальных были закрыты за отсутствием события или состава преступления.

Всего были прекращены дела 94,6 тысячи граждан. По самым разным причинам. Например, активно заработали новые правила: человека, впервые совершившего нетяжкое преступление, можно освободить от уголовной ответственности, если он раскаялся и возместил ущерб. При этом суд назначит ему штраф, но судимости у человека не будет. Под такие нормы попали более 14,2 тысячи человек.

Плюс такой системы в том, что она не ставит черное пятно в биографии человека, ведь формально судимости у него нет.

Еще одна тенденция: суды стали чаще применять домашний арест, а следствие теперь реже просит отправить фигуранта в следственный изолятор. По данным Судебного департамента, за шесть месяцев суды рассмотрели 57,7 тысячи ходатайств о назначении ареста и в 51,5 тысячи раз сказали «да». Для сравнения: в прошлом году за шесть месяцев было подано 64,1 тысячи ходатайств об аресте. «Да» было сказано 57,6 тысячи раз.