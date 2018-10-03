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Умер солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко умер в возрасте 31 года. О смерти музыканта сообщил его отец, основатель группы «Нэнси» Анатолий Бондаренко, пишет Рамблер.

«Сегодня в 4:04 умер Сережа», - написал он в Facebook, не приводя подробностей трагедии.

В пресс-службе группы сообщили, что его гибель не связана с несчастным случаем, однако отказались раскрыть подробности произошедшего.

Гитарист коллектива Алексей Цыплаков рассказал журналистам, что Сергей Бондаренко умер в результате внезапно развившейся болезни. «В больнице умер. Это было внезапно очень», - сказал РБК музыкант.

Группа «Нэнси» была создана в 1992 году в Донецкой области. Самой популярной песней коллектива является хит «Дым сигарет с ментолом».

Сергей Бондаренко стал солистом группы в 2007 году.