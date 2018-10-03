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Золотов о дебатах с Навальным: Я его на другое приглашал

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что еще не видел ответ оппозиционера Алексея Навального, но готов ответить на те вопросы, которые ему задал политик. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Золотова.

«Дебаты? Я его на другое приглашал», - отреагировал Золотов, уточнив, что предлагал Навальному придти на «спортивный поединок». По словам главы Росгвардии, он «потом решит», в каком формате будет отвечать оппозиционеру, добавив, что ему интересно посмотреть ответ Навального.

«Слушайте, меня обвиняют в том, что я его якобы пригласил для того, чтобы его избить после того, как он объявил меня коррупционером и все такое. Но дело в том, что сейчас суд идет, и вот после решения суда, когда суд пройдет, мы посмотрим - прав он был или нет», - заключил генерал.

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Напомним, 11 сентября Виктор Золотов записал видеобращение к Алексею Навальному, в котором чиновник вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». Причиной стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о возможных хищениях при закупке продуктов для сотрудников службы.

Навальный ответил Золотову только 18 октября, поскольку до этого находился под арестом в спецприемнике по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций. Оппозиционер предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю.

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В Росгвардии заявили, что не планируют смотреть ролик Навального в ближайшее время. «К этой истории мы, возможно, вернемся, но не сейчас. Сейчас очень много других более важных, более насущных дел», - ответил советник руководителя Росгвардии Валерий Грибакин.

Он также назвал «самопиаром на костях» видеообращение Навального. Грибакин обратил внимание на то, что оппозиционер опубликовал свое заявление на фоне трагических событий в керченском политехническом колледже.