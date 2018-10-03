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Русская зарубежная церковь разрывает общение с Константинополем

Русская православная церковь за границей заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.

«В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский Синод РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне», - говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на ее сайте.

Как следует из документа, разрыв с Константинополем будет продолжаться до тех пор, «пока эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония».

Таким образом, говорится далее, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ. Также мирянам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, РПЦЗ не будет принимать участие в богословских церковных собраниях, которые возглавляют или сопредседателями которых являются архиереи и священники Константинополя.

Архиерейский Синод РПЦЗ призывает верующих усилить молитвы за церковный мир, а глав Православных церквей - «собраться вместе, чтобы достичь подлинного, канонического решения назревших вопросов».

11 октября Синод Константинопольского патриархата в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашенных православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

С 2007 года РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви.