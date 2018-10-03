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Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ

Несмотря на то, что Русская православная церковь разорвала каноническое общение с Константинопольским патриархатом, входящая в его состав Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - Экзархат Вселенского патриархата - и сам Константинополь не прекратили его, в том числе, с Московским патриархатом. Об этом говорится в сообщении канцелярии архиепископа экзархата русских приходов в Западной Европе, передает РБК.



«Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью», - подчеркнули в епархии, заметив также, что канонического общения с Московским патриархатом после решения РПУ не прерывал и Константинополь. «Вселенский патриархат ...продолжает поминать его (Московский патриархат) в порядке, установленном в диптихе», - заметили в канцелярии.



«Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах», - говорится также в документе.



Решение разорвать отношения с Константинопольским патриархатом Русская православная церковь приняла 15 октября. Причиной этому послужило то, что тремя днями ранее синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви и установил каноническое общение с двумя украинскими церквями - Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церковью (УАПЦ). До этого только одна из православных церквей, действующих на Украине, была признана канонической - Украинская православная церковь Московского патриархата​.



Помимо этого, Константинополь снял анафему с митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария и патриарха УПЦ Киевского патриархата Филарета.



Подобные действия в РПЦ сочли легализацией раскола. 19 октября общение с Константинопольским патриархатом также прекратила Русская зарубежная церковь.