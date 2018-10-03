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При взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине погиб один человек

Один человек погиб при взрыве на заводе пиротехники «Авангард» в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

По его словам, под завалами могут находиться два человека.

Ранее агентство со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщало, что в здании находились пять человек, двоих из них извлекли из-под завалов.

В МЧС сообщали, что взрыв был технологическим.

На заводе «Авангард» работают более 700 человек, а его производственные площади занимают более 23 тыс. м2. Этот завод - крупнейший в России производитель кемпинговой мебели, карнизов для окон и пиротехники.