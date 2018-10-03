Госдума не поняла биткоины

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаковзаявил, что не видит смысла регулировать добычу цифровых денег (майнинг), поскольку «непонятные биткоины» России не нужны, передает «Интерфакс».
«Раньше мы думали о биткоинах, как их "врастить" в нашу экономическую систему. Поскольку решили, что они нам не нужны, эти биткоины непонятные, то, соответственно, и майнинг, получается, не нужен», - сказал депутат.
В связи с этим из законопроекта «О цифровых финансовых активах», который готовится ко второму чтению, исчезло понятие «майнинг», также не затрагивается тема его налогообложения. По словам Аксакова, если бы в законе прописали, что такое майнинг, то пришлось бы дать определение криптовалюты.
Правовой статус криптовалют, майнинга и ICO в России пока не определен. В марте текущего года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные создать регулирование в области цифровой экономики.