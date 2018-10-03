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Пенсионерка подарила министру веревку и мыло

Пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову веревку с мылом. Об этом сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на своей странице «Вконтакте».

Как сообщает «Газета», такое решение женщина приняла в ответ на планы министерства увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 89 рублей. Помимо мыла и веревки, на эту сумму она смогла купить пачку соли и спички.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — заявила пенсионерка, стоя у входа в здание ведомства.

Она подчеркнула, что выбор товаров основывался только на их цене — согласно задумке, «подарочный» набор должен был обойтись ровно в 89 рублей. Все подаренные министру предметы, добавила жительница Новосибирска, необходимы в быту — она не хотела оскорбить чиновника.

На проходной в Минтруда подарок принять отказались. Пенсионерке удалось отдать его сотруднику министерства — тот пообещал передать презент Фролову.

Сам министр отказался комментировать этот жест жительницы Новосибирска и призвал горожан по всем возникающим вопросам обращаться в ведомство через приемную, электронную почту или по телефону. «Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», — отметил он.

Несколько дней назад администрация Новосибирской области одобрила законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год — он должен вырасти с 8725 до 8814 рублей. По данным главы Минтруда Ярослава Фролова, минимум рассчитан на основе потребительской корзины. «Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — сообщил министр, его цитирует агентство «Тайга.инфо».

Министр напомнил, что россиянам, не выработавшим необходимый трудовой стаж, положена доплата к пенсии. Эта сумма рассчитывается индивидуально и компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией.

Ранее теперь уже бывшая глава министерства труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что сумма в 3,5 тыс. рублей в месяц достаточна «для минимальных физиологических потребностей».

На заседании ведомства Соколова и областной депутат обсуждали законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионерам, который на данный момент в регионе составляет 7,2 тыс. рублей. Глава министерства труда предложила повысить его на 288 рублей, в то время как депутаты — на 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — сообщила Соколова.

В ответ на это депутат предложил чиновнице пожить на указанную сумму. Однако Соколова заявила, что не готова на такой эксперимент, потому что «статус министра этого не позволит». Тем не менее, министр пообещала депутату подготовить список продуктов для него. «И каждое заседание думы я буду носить весы и вас взвешивать», — подчеркнула она.

Спустя несколько дней, 12 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев снял Соколову с поста министра. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заявили в пресс-службе главы региона.

Позже выяснилось, что в 2017 году экс-министр труда задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Согласно документам на сайте правительства региона, у нее также есть жилой дом, приусадебный участок и квартира площадью 46,5 кв. м. Помимо заработной платы, Соколова ежегодно получала из бюджета материальную размером 200 тыс. рублей.

Муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске. Однако его предприятие не приносит доходов, поэтому за Соколовой числятся многомиллионные долги.