Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Великолукский сыр хотят сманить
V Юбилейный Пушкинский бал
Откуда влага в детских сапогах?
Квартиры на любой вкус
«Переобуваемся» на зиму
Погода в доме
Уголовное преследование прекратить!
Телефон прямого эфира 56-73-72
«Лесной оазис»: Счастье в мелочах
 
 
 
ещё В России и мире 03.10.2018 16:100 Виновник инцидента на Васильевском спуске добровольно сдался полиции 19.10.2018 23:011 Ученые выяснили, как часто надо принимать душ 19.10.2018 22:274 Пенсионерка подарила министру веревку и мыло 19.10.2018 21:5610 Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова 19.10.2018 21:471 Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии 19.10.2018 21:277 Госдума не поняла биткоины
 
 
 
Самое популярное 16.10.2018 11:206 Синоптики предупредили о резком окончании бабьего лета 16.10.2018 20:4691 Пскович рассказал, как приготовить обед из двух блюд за пять рублей 17.10.2018 15:5689 Юрий Демьяненко покинул пост ректора ПсковГУ 17.10.2018 11:4448 Полицейские привлечены к дисциплинарной ответственности за действия по заявлению о дебоше   водителя Porsche у псковского кафе 16.10.2018 10:46132 Андрей Агапов покидает пост руководителя областного комитета по строительству и ЖКХ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Пенсионерка подарила министру веревку и мыло

19.10.2018 22:27|ПсковКомментариев: 4

Пенсионерка из Новосибирска подарила министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову веревку с мылом. Об этом сообщает правозащитная организация «Гражданский патруль» на своей странице «Вконтакте».

Как сообщает «Газета», такое решение женщина приняла в ответ на планы министерства увеличить прожиточный минимум для пенсионеров на 89 рублей. Помимо мыла и веревки, на эту сумму она смогла купить пачку соли и спички.

«Нет слов, как я благодарна за прибавку к пенсии на 89 рублей от министра! Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму повышения», — заявила пенсионерка, стоя у входа в здание ведомства.

Она подчеркнула, что выбор товаров основывался только на их цене — согласно задумке, «подарочный» набор должен был обойтись ровно в 89 рублей. Все подаренные министру предметы, добавила жительница Новосибирска, необходимы в быту — она не хотела оскорбить чиновника.

На проходной в Минтруда подарок принять отказались. Пенсионерке удалось отдать его сотруднику министерства — тот пообещал передать презент Фролову.

Сам министр отказался комментировать этот жест жительницы Новосибирска и призвал горожан по всем возникающим вопросам обращаться в ведомство через приемную, электронную почту или по телефону. «Давать оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство, считаю некорректным», — отметил он.

Несколько дней назад администрация Новосибирской области одобрила законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 год — он должен вырасти с 8725 до 8814 рублей. По данным главы Минтруда Ярослава Фролова, минимум рассчитан на основе потребительской корзины. «Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», — сообщил министр, его цитирует агентство «Тайга.инфо».

Министр напомнил, что россиянам, не выработавшим необходимый трудовой стаж, положена доплата к пенсии. Эта сумма рассчитывается индивидуально и компенсирует разницу между прожиточным минимумом и назначенной пенсией.

Ранее теперь уже бывшая глава министерства труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что сумма в 3,5 тыс. рублей в месяц достаточна «для минимальных физиологических потребностей».

На заседании ведомства Соколова и областной депутат обсуждали законопроект о повышении прожиточного минимума пенсионерам, который на данный момент в регионе составляет 7,2 тыс. рублей. Глава министерства труда предложила повысить его на 288 рублей, в то время как депутаты — на 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» — сообщила Соколова.

В ответ на это депутат предложил чиновнице пожить на указанную сумму. Однако Соколова заявила, что не готова на такой эксперимент, потому что «статус министра этого не позволит». Тем не менее, министр пообещала депутату подготовить список продуктов для него. «И каждое заседание думы я буду носить весы и вас взвешивать», — подчеркнула она.

Спустя несколько дней, 12 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев снял Соколову с поста министра. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заявили в пресс-службе главы региона.

Позже выяснилось, что в 2017 году экс-министр труда задекларировала доход в 2 млн 296 тыс. руб. Согласно документам на сайте правительства региона, у нее также есть жилой дом, приусадебный участок и квартира площадью 46,5 кв. м. Помимо заработной платы, Соколова ежегодно получала из бюджета материальную размером 200 тыс. рублей.

Муж Соколовой является владельцем рыбного завода в Вольске. Однако его предприятие не приносит доходов, поэтому за Соколовой числятся многомиллионные долги.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове собираются переименовать аэропорт «Кресты». По вашему мнению, кто из исторических деятелей достоин быть увековеченным в его названии?
В опросе приняло участие 2128 человек
19.10.2018, 23:011 Ученые выяснили, как часто надо принимать душ 19.10.2018, 22:274 Пенсионерка подарила министру веревку и мыло 19.10.2018, 21:5611 Осколки в бомбе из колледжа Керчи были инфицированы, заявила Вероника Скворцова 19.10.2018, 21:471 Около 60 человек стали жертвами наезда поезда на толпу в Индии
19.10.2018, 21:277 Госдума не поняла биткоины 19.10.2018, 20:551 Печорский водитель выплатил материальный ущерб за ДТП 19.10.2018, 20:290 ОНФ предлагает ограничить доступность электронных сигарет и кальянов 19.10.2018, 20:050 160 участников собрала IV международная конференция «Популяризация культурного и исторического наследия и развитие туризма» в Пскове
19.10.2018, 19:2922 Здание студенческого кампуса ПсковГУ могут признать объектом культурного наследия - Владимир Шуляковский 19.10.2018, 19:152 Сотрудники Псковского облсовпрофа прошли обучение по программе «Социальное проектирование» 19.10.2018, 18:521 Будущие юристы из ПсковГУ познакомились с тонкостями адвокатской деятельности 19.10.2018, 18:395 Около семи месяцев необходимо для завершения всех работ по реконструкции здания студенческого кампуса - Аркадий Гинделес
19.10.2018, 18:370 Число погибших при взрыве на заводе в Гатчине выросло до двух 19.10.2018, 18:304 В Красном Кресте пожилые псковичи получили консультацию об актуальных изменениях пенсионного законодательства 19.10.2018, 18:120 При взрыве на заводе «Авангард» в Гатчине погиб один человек 19.10.2018, 18:115 Константинополь отказался прекращать общение с РПЦ
19.10.2018, 18:030 Без осадков пройдет суббота в Псковской области 19.10.2018, 18:0147 «Акценты» Донецкого: Бойня в Керчи, оружие Навального и казус псковского дебошира 19.10.2018, 17:531 «Дневной дозор»: Проклятое место 19.10.2018, 17:371 Активисты проверили безопасность пешеходных переходов у школы №23 в Пскове
19.10.2018, 17:294 Постановление о праздновании Дня народного единства подписано в Пскове 19.10.2018, 17:202 На пиротехническом заводе в Ленинградской области произошел взрыв 19.10.2018, 17:156 Великолучанин Сергей Егоров вышел в финал чемпионата России по боксу 19.10.2018, 17:010 Демонстрационный парк на крепостном валу в Острове открылся на месяц раньше
19.10.2018, 16:484 Не изобретайте велосипед 19.10.2018, 16:436 В Пскове бывший полицейский заплатит судебный штраф за фальсификацию протокола очной ставки 19.10.2018, 16:251 Специально для Симфонического оркестра Псковской филармонии скандинавская группа Dánjal написала партитуры 19.10.2018, 16:104 Массовые проверки водителей пройдут 22 октября в Псковской области
19.10.2018, 16:0813 Елена Бибикова назвала справедливой норму закона о добровольном отказе сенаторов от надбавок к пенсии 19.10.2018, 15:390 Уроженца Красногородского района будут судить за кражу с банковской карты 19.10.2018, 15:3839 Сотрудники администрации области привели в порядок места, связанные с именем княгини Ольги 19.10.2018, 15:310 Страхователи Псковской области проходят обучение по переходу на «прямые выплаты»
19.10.2018, 15:140 Псковичи могут сделать прививку от гриппа на стоянках у торговых центров 19.10.2018, 14:451 В Великих Луках в ходе рейда проверили автобусы и маршрутки 19.10.2018, 14:3720 Сотрудники гордумы и администрации Пскова вышли на субботник 19.10.2018, 14:272 В Полистовском заповеднике посчитают бобров
19.10.2018, 14:1425 Восемь скамеек с «Аллеи ветеранов» на Запсковье убраны по просьбам местных жителей - Алексей Захаров 19.10.2018, 14:029 Русская зарубежная церковь разрывает общение с Константинополем 19.10.2018, 14:002 В Пскове открылся региональный центр Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 19.10.2018, 13:4910 Олег Брячак оперативно отреагировал на обращение радиослушателя «Эха Москвы в Пскове»
19.10.2018, 13:3674 Елизавета Барышникова: Власти Пскова ограничивают детей в развитии и способствуют их деградации 19.10.2018, 13:270 В Пскове откроется выставка «Мир дольний, мир горний…» 19.10.2018, 13:032 Начинается видеотрансляция программы «Урбаноиды» 19.10.2018, 12:461 Педагогов воскресных школ приглашают на обучение в ПсковГУ
19.10.2018, 12:300 Псковичи могут стать участниками конкурса читательских рецензий «Большая книга 2018» 19.10.2018, 12:158 В Псковскую область поступят еще 15 карет скорой помощи 19.10.2018, 12:1542 Золотов о дебатах с Навальным: Я его на другое приглашал 19.10.2018, 12:041 На два года в колонию строгого режима отправится житель Дновского района за кражу товаров из чужого дома
19.10.2018, 12:001 Сургутнефтегазбанк предлагает выбрать свой размер пакетного обслуживания 19.10.2018, 11:489 Псковичи снизили кадастровую стоимость своей недвижимости на 16,5 млн рублей в комиссии при Росреестре 19.10.2018, 11:472 «Урбаноиды»: Что город и университет могут сделать друг для друга? 19.10.2018, 11:445 У великолучанина украли и обезналичили банковскую карту
19.10.2018, 11:380 ТК «ПИК 60» продолжает радовать псковичей скидками 19.10.2018, 11:310 К новому году Псковский театр кукол готовит сказочную премьеру 19.10.2018, 11:280 Великолукский боксер Сергей Егоров вышел в полуфинал чемпионата России 19.10.2018, 11:141 Пенсионер украл мусорные контейнеры с территории завода в Великих Луках
19.10.2018, 11:090 «Псковэнерго» обеспечило мощность строящемуся в Великих Луках Центру подготовки велосипедистов 19.10.2018, 11:061 Очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 26 октября 19.10.2018, 11:000 Ярмарка выходного дня 20 октября отменяется из-за ремонта улицы Пушкина 19.10.2018, 10:540 Погода в доме
19.10.2018, 10:520 Спектаклю Псковского драмтеатра «Старик» исполняется год 19.10.2018, 10:4539 Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05% 19.10.2018, 10:450 В Великих Луках открылась выставка «Начало» художника Бориса Лиханова 19.10.2018, 10:377 У новостройки в псковских Крестках уже установлена детская площадка
19.10.2018, 10:294 В Пенсионном фонде разъяснили, кому положена повышенная пенсия 19.10.2018, 10:247 Антинаркотики. ВИДЕО 19.10.2018, 10:2036 Елена Полонская запустила дискуссию о целесообразности предпринимательской деятельности в школах и детсадах Пскова 19.10.2018, 10:167 «Единая Россия» не будет выдвигать кандидата на выборы губернатора Приморья
19.10.2018, 10:1011 Комиссия оценила капремонт Дома Семина 1908 года постройки в Пскове 19.10.2018, 10:001 Дегустация сыров от семейной сыроварни «Душевный хутор» пройдет на Пушкинском балу 10 ноября 19.10.2018, 09:535 Арбитражный суд обязал МП «Стругокрасненские тепловые сети» снести незаконную базу отдыха на берегу озера Барское 19.10.2018, 09:272 В Новосокольниках после капремонта дома на фасаде появились многочисленные дефекты
19.10.2018, 09:1511 Полицейские и общественники удалили незаконную рекламу наркотиков с фасадов домов в Пскове 19.10.2018, 09:13117 Меняется все в наш век перемен 19.10.2018, 09:110 После вмешательства прокуратуры в Бежаницах ликвидировали свалку 19.10.2018, 08:545 Россияне взяли ипотечных кредитов на рекордную сумму
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.