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87500 боевиков уничтожено в Сирии за три года - Шойгу

За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ. Как передает «Интерфакс», об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего за время операции уничтожено свыше 87500 боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии», - сказал Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу, отметив, что в Сирии «освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы основные коммуникации».

«В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», - сказал Шойгу. Также министр обороны РФ заявил, что в ходе боевых действий поражено порядка 122000 объектов террористов, ликвидирована большая часть боевиков.

«В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населенных пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения», - сказал Шойгу.

Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6500 гектаров территории республики, 1500 километров дорог, свыше 19000 зданий и сооружений.

По данным ООН, подчеркнул Шойгу, почти 7 млн человек покинуло Сирию из-за войны. «Сейчас ситуация в стране позволяет им вернуться в свои дома. Россия вносит весомый вклад в этот процесс», - заявил министр. По его словам, особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.

В частности, в Москве функционирует Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, а в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев, сказал Шойгу, также проинформировав коллег, что в Сирии созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании.

«С 18 июля текущего года их пересекло уже около 17000 человек. Всего с начала операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за рубежа возвратилось свыше 245000 вынужденных переселенцев. Еще около 2 млн сирийцев изъявили желание вернуться на родину из мест временного проживания за границей», - сообщил Шойгу.