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Опубликовано видео момента взрыва и расстрела в Керчи. 18+

Обнародована видеозапись с камер наблюдения в колледже к Керчи, сделанная в момент нападения 17 октября. Как пишет «Интерфакс», кадры показал телеканал «Вести.Крым».

В начале записи видно, как устроивший бойню 18-летний студент Владислав Росляков, одетый в белую майку с надписью "Ненависть", черные брюки, куртку и берцы, подходит к зданию с сумкой и рюкзаком. Он заходит в колледж через заднюю дверь, которая никак не охраняется и где нет рамок металлоискателей.

Молодой человек проходит по этажам, с кем-то здоровается, снова спускается вниз и ждет. Когда начинается перемена и ученики выходят из аудиторий, происходит взрыв, а сам Росляков поднимается наверх. Взрывной волной выбивает окна и двери, обломки и осколки разлетаются на большое расстояние. Дети в панике выбегают на улицу. Кому-то сложно самостоятельно передвигаться из-за полученных ран.

На видео запечатлены сцены жестокости и насилия. 18+

Затем на кадрах Росляков уже с ружьем руке, навстречу ему идет женщина, в следующем кадре она лежит без признаков жизни. Юноша идет дальше, выбрасывает отстрелянную гильзу. Навстречу идет учащийся. Росляков стреляет в него, мальчик пытается убежать, получает еще один выстрел в спину. Потом Росляков стреляет в упавшего человека третий раз.

Затем показано, как студент пытается открыть дверь, стреляет в замок, на следующих кадрах палит по огнетушителю в коридоре и по двум компьютерам в аудитории.

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Как сообщалось, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехе, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка.

Первоначально было заведено уголовное дело по статье «теракт», но позже его переквалифицировали на статью «убийство».

В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.