Из Финского залива достали машину с тремя трупами

Машину с телами двух погибших извлекли из акватории Финского залива, начата проверка. Об этом сообщает РИА Новостей со ссылкой на сайт СУСК России по Ленинградской области.
По предварительным данным, вечером 20 октября двое мужчин и женщина приехали на городской пляж на машине и припарковались на краю пирса. Когда один из мужчин отлучился, машина упала в воду с двумя пассажирами. Проводится доследственная проверка.
«Двадцать первого октября 2018 года из воды в акватории Финского залива, в районе городского пирса в городе Сосновый Бор Ленинградской области, был извлечен автомобиль с находившимися в нем двумя телами погибших», - говорится в сообщении.