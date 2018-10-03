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Из Финского залива достали машину с тремя трупами

Машину с телами двух погибших извлекли из акватории Финского залива, начата проверка. Об этом сообщает РИА Новостей со ссылкой на сайт СУСК России по Ленинградской области.

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По предварительным данным, вечером 20 октября двое мужчин и женщина приехали на городской пляж на машине и припарковались на краю пирса. Когда один из мужчин отлучился, машина упала в воду с двумя пассажирами. Проводится доследственная проверка.

«Двадцать первого октября 2018 года из воды в акватории Финского залива, в районе городского пирса в городе Сосновый Бор Ленинградской области, был извлечен автомобиль с находившимися в нем двумя телами погибших», - говорится в сообщении.