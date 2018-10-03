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СМИ рассказали о тайной свадьбе Сергея Шнурова

Через три месяца после официального развода с женой Матильдой певец Сергей Шнуров оформил отношения со своей новой пассией. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на телеканала 78.ru.

Избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица и поэтесса Ольга Абрамова, которая уже неоднократно появлялась с ним на мероприятиях.

Отмечается, что свадьба прошла тайно в узком кругу друзей, пара расписалась во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной.

Вся церемония заняла не более пяти минут, причем жених и невеста приехали в обеденный перерыв и вошли в здание ЗАГСа через черный ход.

Свой третий брак с Матильдой Шнуровой лидер «Ленинграда» официально расторг 15 августа. Перед своим недавним концертом на арене «Санкт-Петербург» он «благословил» ее на новые отношения, которые «всегда лучше, чем старые». Он также отметил, что потенциально все зрительницы на концерте - «его будущие жены».