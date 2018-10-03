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Аниту Цой экстренно госпитализировали

Певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали. Об этом она рассказала в своем инстаграме, пишет «Газета.ру».

«К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована», - обратилась Анита Цой к поклонникам.

Она сняла сториз с борта вертолета, который ее перевозит из станицы Старощербиновская.

Как сообщил РЕН ТВ представитель певицы Дмитрий Бушуев, ее состояние оценивается как среднее. Он уточнил, что Аните Цой понадобится проведение операции.