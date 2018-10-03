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Постояльцы отеля в США начали получать деньги за отказ от гаджетов

О дин из отелей Нью-Йорка предложил своим гостям поучаствовать в акции Digital Detox, отказавшись от смартфонов на время проживания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт отеля.

Так, если постоялец согласен сдать все свои электронные устройства при заселении, ему предоставят скидку в 10% на каждую ночь.

Правило касается всех устройств - ноутбука, смартфона, планшета. Взамен гостям обещают каждое утро доставлять печатную прессу. Также постояльцам предлагают бесплатно посетить сеансы медитации.

Digital Detox – это добровольное решение человека ограничить свое пребывание в интернете. Из-за сближения сферы онлайн и офлайн определенные сетевые алгоритмы стали слишком сильно влиять на человека. Пользователи постоянно пытаются быть онлайн, чтобы не упустить события из жизни знакомых или незнакомых людей.

Похожую акцию запустила и одна из крупных сетей закусочных. Компания обещала бесплатный воппер каждому, кто удалит через специальное приложение десять своих друзей и сообщит об этом в Facebook.