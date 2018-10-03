В России и мире

Российские авиакомпании могут остановить свою работу

Планы Министерства транспорта РФ, которые предусматривают перенос в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс, могут привести к остановке деятельности российский авиакомпаний. Об этом в письме президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну сообщил гендиректор авиакомпании «Сибирь» (входит в S7 Group) Владимир Объедков, пишут «Ведомости».

Минтранс разработал проект постановления правительства, согласно которому все серверы и базы данных, которые обеспечивают бронирование и продажу авиаперевозок, а также регистрацию на рейс, к 1 января 2020 года должны быть перенесены в Россию.

По словам Владимира Объедкова, реализация этих планов приведет к остановке деятельности российских авиакомпаний или же к длительной и затратной миграции в другие системы бронирования.

Как отмечает «Газета.Ру», ряд российских авиакомпаний пользуются услугами иностранных провайдеров. В то же время существуют технические особенности, которые затруднят переход авиакомпаний к российским провайдерам.

В Минтрансе рассказали, что вместе с ведущими авиакомпаниями и АЭВТ работают над уточнением требований к системе оформления воздушных перевозок.