В России и мире

Комитет Госдумы по бюджету одобрил проект закона о передаче регионам 80% акцизов на крепкий алкоголь

Комитет Госдумы по бюджету на заседании в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года норматива перечислений от акцизов на крепкий алкоголь в регионы с 50% до 80%, пишет «Интерфакс».

Документ был внесен правительством в конце сентября и предлагает изменить действующий на сегодняшний день норматив «50% на 50%» перераспределения акцизов на алкоголь крепостью выше 9%. Долю регионов предлагается поднять до 80%, что даст им в 2019 году 58,98 млрд рублей, в 2020 году - 62,075 млрд рублей, в 2021 году - 65,60 млрд рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, данное повышение позволит компенсировать регионам выпадающие доходы в связи с отменой налога на движимое имущество.

Кроме того, законопроект предлагает продлить до 2024 года действующий до 2021 года норматив распределения между бюджетами налога на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП). Предполагается сохранение действующего временного норматива зачисления в бюджет субъекта РФ на уровне 25% для налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции («Сахалин-2») в целях реализации решения о направлении данных средств на реализацию проектов на территории Дальневосточного федерального округа. По другим соглашениям о разделе продукции норматив распределения налога на прибыль при выполнении СРП сохраняется на уровне 75% для бюджета субъекта РФ.

В части Фонда развития из Бюджетного кодекса исключается норма, запрещающая одновременно финансировать мероприятия из Фонда развития и из Федерального дорожного фонда. Как говорится в пояснительной записке к документу, делается это в целях оптимизации механизма использования средств фонда в рамках проектов в сфере дорожного хозяйства.