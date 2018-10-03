В России и мире

На съемках военной драмы танк раздавил каскадера

Сегодня на территории недействующего аэродрома в городе Медынь Калужской области при съемках военной драмы «Ильинский рубеж» погиб 31-летний житель Москвы.

Как сообщает пресс-служба СКР, по предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию танк должен был остановиться на расстоянии около 3-х метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Следователи осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев.

Фильм - историческая картина, рассказывающая о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой.

«Курсанты подольских артиллерийского и пехотного училищ получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже и сдерживать совместно с регулярными частями фашистских захватчиков, пока не подойдет подкрепление. Вчерашние мальчишки, погибая, помогают сдерживать многократно превышающие силы немцев и на двенадцать дней становятся преградой на пути врага к Москве», - гласит синопсис драмы.

На последний рубеж перед Москвой были направлены около трех с половиной тысяч курсантов двух подольских училищ и их командиров. Большинство из них остались на том рубеже навсегда.

Постановкой картины занимается Вадим Шмелев («Код апокалипсиса», сериал «Простые истины»). Он же - соавтор сценария.

В ролях: Евгений Дятлов, Алексей Бардуков, Дмитрий Соломыкин, Сергей Безруков, Екатерина Редникова, Василий Мищенко, Роман Мадянов, Дарья Урсуляк, Даниил Спиваковский, Сергей Бондарчук-младший.