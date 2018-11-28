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В России и мире

В Африке взбунтовались из-за фразы из «Короля Льва»

22.12.2018 19:55|ПсковКомментариев: 1

Житель Африки обратился к американской киностудии Walt Disney с требованием отказаться от авторских прав на фразу «хакуна матата» из мультфильма «Король Лев». Соответствующую петицию на сайте Change.orgопубликовал Шелтон Мпала (Shelton Mpala) из Зимбабве. Как пишет Лента.ру, на документ обратила внимание The Guardian.

Автор петиции утверждает, что компания не имеет право использовать высказывание, которое она «не создавала». «Это фраза на суахили, из Восточной Африки, в переводе означает "нет проблем ". Слово hakuna здесь означает "нет", а matata - "проблемы"», - объяснил Мпала.

Фраза благодаря мультфильму стала чем-то вроде бренда и разошлась по всему миру, что является оскорблением «не только духа народа, говорящего на суахили, но и Африки в целом», резюмировал Мпала.

По словам жителя Зимбабве, эти слова используются в большинстве стран, говорящих на суахили, например, в Танзании, Кении, Уганде, Руанде, Бурунди, Мозамбике и Демократической республике Конго.

На данный момент петицию подписали более 150 тысяч человек.

В ноябре Walt Disney выпустила трейлер к обновленному мультфильму-хиту «Король Лев». Режиссером новой картины стал Джон Фавро, который ранее снял ремейк «Книги джунглей».

Источник: Псковская Лента Новостей
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