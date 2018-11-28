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В России и мире

К Земле летит полуторакилометровый астероид-«бегемот»

22.12.2018 19:25|ПсковКомментариев: 5

К Земле летит потенциально опасный астероид длиной в 1,6 км, сообщает NASA. Он максимально приблизится к нашей планете в субботу, 22 декабря, оказавшись в 2,81 млн км. Это самое сильное сближение за последние 400 лет, утверждают астрономы, пишет «Газета.Ru».

Астероид 2003 SD220 обнаружили в 2003 году астрономы в обсерватории Лоуэлла во Флагстаффе, США. Из-за крупного размера и движения по траектории, приближающейся к орбите Земли, он был классифицирован как «потенциально опасный».

Астрономы прозвали астероид «бегемотом» за сходство с плывущим по реке животным.

Астероид совершает полный оборот вокруг Солнца за 275 дней. Его точный размер пока не установлен, но, по предварительным оценкам, его длина составляет 1,5-2 км. 22 декабря он пройдет мимо Земли со скоростью около 6,2 км/с. Хотя астероид относится к потенциально опасным, астрономы уверяют, что Земле он не навредит.

«Нам хорошо известна траектория движения астероида, и мы знаем, что он не представляет опасности для Земли во время этого полета и на протяжении следующих ста лет, - поясняет менеджер Центра изучения околоземных объектов при Лаборатории реактивного движения NASA Пол Чодас. - Во время этого пролета мы изучим его орбиту еще лучше и, возможно, исключим возможность столкновения на века вперед».

Специалисты наблюдают за астероидом с 24 ноября 2018 года. Они рассчитывают, что при приближении удастся лучше изучить его физические характеристики - размер, форму, рельеф поверхности.

Впрочем, и уже существующие снимки позволяют сделать определенные выводы об астероиде.

«Качество радарных съемок достигло беспрецедентного уровня и сопоставимо с результатами съемок с борта космического корабля, - отмечает исследователь Лэнс Беннер из Лаборатории реактивного движения в Пасадене. - Наиболее характерная особенность астероида - выступ, поднимающийся примерно на 100 м над его основной частью. Также видны яркие пятна, которые могут быть тенью от небольших выступов. Кроме того, в правой части астероида видна группа темных круглых элементов - возможно, это кратеры».

В следующий раз астероид приблизится к Земле 17 декабря 2021 года. Он окажется в 5,6 млн км от планеты.

В 2070 году он подойдет еще ближе, чем в 2018 году, но, по оценкам специалистов, Земле не навредит.

Чуть ранее, на Хеллоуин, мимо Земли прошла комета-череп. «Хеллоуинская» комета, как прозвали ее журналисты, была открыта в 2015 году с помощью гавайского телескопа Pan-STARRS всего за две недели до своего минимального сближения с Землей. Она пролетела мимо нашей планеты на Хеллоуин, 31 октября, около 20.00 мск.

Изначально астрономы приняли ее за астероид, но позже определили, что это все же комета. По данным работников NASA, она потеряла большую часть своего «хвоста» из-за того, что много раз пролетала близко от Солнца.

Следующий ее близкий пролет у Земли (20 лунных орбит) состоится в 2082 году - в этом году комета окажется на расстоянии одной трети орбиты Земли вокруг Солнца. Кроме того, в 2024, 2028 и 2037 годах комета сблизится с Венерой и Меркурием. Поскольку орбитальный период тела равен 1112 дней, то оно возвращается к Земле каждые три года, однако не всегда на Хеллоуин, а каждый раз немного сдвигая дату рандеву.

А в октябре мимо Земли на расстоянии на расстоянии 5,87 млн км пронесся астероид SP1 размером с Биг-Бен. Астероид был впервые замечен 19 сентября. NASA причислило его к околоземным объектам.

«Околоземные объекты - это астероиды и кометы с орбитами, находящимися в пределах 45 млн км от орбиты Земли, NASA изучает их с 1970-х годов», - пояснили специалисты NASA.

Столкновение SP1 c Землей привело бы к катастрофическим последствиям.

В начале сентября 2018 года к Земле приблизился астероид 2016 NF23, размером больше пирамиды Хеопса - его поперечник составил 70-160 м. Астероид 2016 NF23 был открыт 9 июля 2016 года, относится он к группе Атона. Один оборот вокруг Солнца он совершает за 240 земных дней или 0,66 земных года, максимально удаляясь от него на 163 миллиона километров и приближаясь на 63 миллиона километров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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