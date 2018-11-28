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Россиянин совершил первое в истории Шпицбергена ограбление банка

Россиянин задержан на острове Шпицберген (Норвегия) по подозрению в ограблении местного банка Sparebank 1 Nord-Norge, пишет «Российская газета». «Гражданин России, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, пришел в банк в пятницу около 10:40 утра и потребовал 70 тысяч крон», - говорится в сообщении на сайте губернатора норвежского архипелага.

Деньги - эквивалент 500 тысяч рублей - ему были переданы, поскольку мужчина угрожал ружьем. Позже выяснилось, что оружие 29-летний россиянин взял напрокат. Полиция населенного пункта Лонгьир быстро нашла подозреваемого и передала его в город Тромсе. Суд заключил его под стражу на 4 недели.

Отмечается, что деньги возвращены в финансовое учреждение. Как отмечает The Guardian, это первое ограбление банка в истории Шпицбергена.