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Кадыров заявил о готовности завершить политическую карьеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Москва 24» в субботу, 22 декабря.

«Хочу закончить свою карьеру будучи руководителем региона, республики», - цитирует Рамзана Кадырова Лента.ру. Он отметил, что не претендует на руководящую должность в стране. По его словам, он «не такого уровня человек», чтобы возглавить какое-либо федеральное министерство.

Отметим, что о желании покинуть свой пост Рамзан Кадыров заявлял еще в ноябре 2017 года. Тогда он отмечал, что пришло время сделать изменения в Чеченской Республике. Глава Чечни пояснил, что «когда-то нужны были такие, как я, чтобы воевать, навести порядок».

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. На прямых выборах в 2016 году он набрал более 97,5% голосов.