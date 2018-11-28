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В Петербурге откроется монокафе с «дошиками»

В Санкт-Петербурге в начале 2019 года откроется кафе «Дошик», в котором гостям будет предложена лапша быстрого приготовления. Клиенты также смогут заказывать лапшу на дом. Об этом пишет Афиша Daily.

Основатели «Дошика» отмечают, что в кафе будет представлен большой ассортимент лапши быстрого приготовления, которая будет доставляться в Петербург прямиком из Китая. «Я придумала эту концепцию во время отпуска в Гонконге, мы зашли в продуктовый супермаркет, и я зависла у полки с дошиками. Пока заваривали, прямо в магазине, распланировали все - дизайн, ассортимент, способ доставки, параметры отбора. В Азии все едят эти дошики, скоро у нас будет так же. Если вся Азия полюбила лапшу, значит, и у нас полюбят, как было с раменом, японскими суши и воками», - рассказали они.

Также в планах основателей кафе с 1 по 3 января организовать доставку «похмельных» сетов из трех упаковок за 750 рублей и из пяти - за 950 рублей.