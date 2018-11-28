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168 человек погибли и 745 получили ранения после разрушительного цунами в Индонезии

На побережье Индонезии обрушилось разрушительное цунами, вызванное извержением вулкана на острове Анак-Кракатау. По последним данным местных спасателей, погибли 168 человек, еще 745 получили ранения и 30 числятся пропавшими без вести, сообщает BBC.

Возможной причиной цунами спасатели называют подводные оползни после извержения вулкана Анак-Кракатау.

Геологическая служба Индонезии сообщает, что извержение в пятницу продолжалось две минуты и 12 секунд, в результате чего столб пепла поднялся над островом на 400 метров.

Разрушены несколько сотен домов. Сейчас ведется эвакуация пострадавших.

Цунами - частое явление в Индонезии, в стране много как наземных, так и подводных вулканов.

В сентябре 2018 года больше двух тысяч человек погибли на острове Сулавеси, когда в результате землетрясения цунами разрушило город Палу на этом острове. Оно обрушилось на город почти сразу после того, как местные власти отозвали предупреждение об угрозе.