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Девять заблокированных в шахте в Соликамске горняков найдены мертвыми

Спасатели обнаружили тела девятерых рабочих, которые оказались заблокированы в шахте в Соликамске после возникновения пожара. Еще восьмерых горняков удалось вывести на поверхность.

Накануне губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил, сославшись на мнение спасателей, что шансов выжить у девяти человек, застрявших в шахте в Соликамске, нет. «Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят - шансов нет», - говорится в сообщении главы региона в Инстаграм. Он также рассказал, что родным и близким заблокированных в шахте людей будет оказана всевозможная помощь.



Как сообщает ТАСС, родственники погибших при пожаре в шахте «Уралкалия» в Соликамске получат материальные компенсации. Единовременная выплата каждой семье составит 2 млн рублей, страховая выплата — около 1 млн рублей.

Ранее СМИ сообщали, что в Соликамском районе 22 декабря произошел пожар на глубине 340 метров, в результате чего девять человек остались в шахте без связи. Сообщалось, что причиной пожара могла стать вспышка метана, но появилась новая версия - возгорание, вероятно, произошло в связи со строительными работами. Спасатели совершили шесть попыток вызволить людей в шахте, но из-за высокой температуры и задымления не смогли до них добраться.

По данным РИА Новости, последняя попытка горноспасателей пробиться к шахтерам закончилась неудачей, поскольку спуск к месту, где они могут находиться, заблокирован из-за деформации конструкций, а также продолжающегося пожара и сильной задымленности.



Самому молодому из шахтеров - 26 лет. Самому взрослому - 57. У всех есть жены и дети. 24 декабря в Пермском крае объявлен траур по погибшим в результате ЧП в шахте в Соликамске.

По факту пожара СК РФ возбудил уголовное дело.