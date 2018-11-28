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Российский мэр с годовым доходом в 66 млн рублей отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда

Глава города Клинцов Олег Шкуратов, чей годовой доход составил 66 880 818 рублей (это 183 000 рублей в день) отправил дочь по путевке в Турцию за счет международного фонда помощи тяжелобольным и нуждающимся детям. Вместе с ней съездили отдохнуть еще дети других чиновников, сообщают СМИ.

Как сообщает телеканал 3600, поездкой занимался Международный благотворительный фонд Андрея Карлова. Фонд оказывает помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также несовершеннолетним с тяжелыми заболеваниями. Также организация занимается укреплением российско-турецких связей. Главой фонда является вдова дипломата Марина Карлова.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, именно Марина Карлова обратилась к мэру Клинцов Олегу Шкуратова с предложением отправить в марте этого года 50 детей в турецкий Демре, расположенный на средиземноморском побережье.

Изначально планировалось, что туда направятся больные дети или те, кто воспитывается в малоимущих семьях, а в итоге на море поехали сыновья и дочери чиновников. Среди них оказалась и дочка мэра.

«Семь тысяч детей в городе. Из них поехали 50. Мое мнение, никаких злоупотреблений полномочиями не было», - заявил Олег Шкуратов. «А дети работников администрации - это не дети города Клинцы?» - поддержала мэра бывший заместитель градоначальника Людмила Лубская.

У губернатора Брянской области своя версия. По его словам, речь шла не об отдыхе в Турции, а об участии в торжественном мероприятия, поэтому туда были направлены лучшие дети города, а именно юнармейцы. В то же время Александр Богомаз заявил, что сейчас будут выяснять, как дочь мэра оказалась в списках, и пообещал наказать градоначальника.

«У него дочка отличница, занимается спортом, чемпионка. Но все равно решение мы примем, чтобы другим было неповадно», - заявил глава региона.

На ситуацию отреагировала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, аппарат обратился в прокуратуру, Следственный Комитет и к главе Брянской области. Она пообещала, что информация будет тщательно проверена.

Правда, прокуратура эту поездку уже проверяла. Как стало известно радиостанции «Говорит Москва», посещении Турции детьми заинтересовало надзорные органы еще весной. По данным СМИ, прокуратура нашла нарушения в критериях отбора участников поездки - власти выбирали их по собственному усмотрению. Простые жители были не в курсе этой акции благотворительного фонда. В связи с этим прокуратура вынесла представление главе Клинцов Олегу Шкуратову. В то время как Людмила Лубская, которая занималась отправкой детей на бесплатный отдых в Турцию, уволилась.

Любопытно, что Марина Карлова, возглавляющая фонд, встала на сторону чиновников. По ее словам, речи о больных детях не было, потому что участники поездки принимали участие в мероприятиях, а не отдыхали в Турции.

Она также призвала не обвинять детей, которые виноваты только в том, что являются родственниками сотрудников администрации.