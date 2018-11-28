В России и мире

Российские ученые научились лечить все виды рака светом

Специалисты НИТУ «МИСиС» нашли способ лечить любой вид онкологических заболеваний с помощью фотодинамической терапии. Ее суть заключается во введении в организм пациента фотосенсибилизатора - вещества, способного накапливаться в больших количествах в раковых клетках и разрушать их изнутри под воздействием света, пишут «Известия».

Однако убивающие опухоли молекулы попадали и в здоровые клетки. В связи с этим применять лазерный луч необходимо было целенаправленно. Таким образом, подобным методом можно было вылечить в основном лишь доступную для обзора меланому.

В настоящее время ученые нашли возможность отслеживать местоположение молекул введенного вещества с помощью МРТ и точечно воздействовать на пораженный орган, не опасаясь повреждения здоровых клеток.

По мнению профессора кафедры онкологии Первого МГМУ имени Сеченова Марины Секачевой, разработка позволит не только лечить, но и диагностировать онкологию.

Добавим, что на сегодняшний день в России наиболее успешно всего поддаются лечению опухоли яичников у женщин и яичек у мужчин. С помощью современных методов лечения выздоравливают около 80% пациентов.