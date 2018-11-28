Завершены съемки второго фильма о чудо-женщине

Израильская актриса и модель Галь Гадот, которая исполняет главную роль в сиквеле супергеройского блокбастера «Чудо-женщина», написала в своем инстаграме об окончании съемок.
«Мы сделали это. Опять!», - написала Гадот.
Как пишет «Газета.Ru», она подчеркнула, что съемки первого фильма были «удивительными», однако работа над продолжением стала «еще более необыкновенной и особенной».
Актриса также рассказала, что съемки велись в трех странах и четырех «очень разных» местах. Также Гадот похвалила съемочную команду, численность которой составляет «около тысячи» человек.
Гадот напомнила, что выход кинокартины намечен на 2020 год.