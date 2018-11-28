В России и мире

Лукашенко рассказал о важности отношений с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всесторонний характер отношений имеет серьезное значение как для Москвы, так и для Минска. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте белорусского лидера.

Данное заявление глава Белоруссии сделал 24 декабря во время совещания по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Он отметил, что Россия является ключевым партнером Белоруссии во внешней политике, пишет «Газета.Ru».

«Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами», - добавил Лукашенко.

По его словам, отношения между странами строятся на системной и плановой основе.

