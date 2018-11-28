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ФТС России назвала условия беспошлинного временного ввоза лизинговых автомобилей

Порядок временного ввоза в Россию иностранных лизинговых, кредитных и прокатных автомобилей, а также схема беспошлинного временного ввоза лизинговых транспортных средств определены постановлением правительства РФ.

Ввозить автомобили в Россию иностранцам станет проще, но при соблюдении всех условий.

В пресс-службе ФТС России уточнили, что теперь лица, не имеющие постоянного места жительства в государстве - члене ЕАЭС, могут беспошлинно ввезти для личного пользования зарегистрированные в иностранном государстве автомобили, находящиеся в собственности у банков, лизинговых и прокатных компаний.

«Основным условием такого ввоза является отсутствие у физического лица, которое осуществляет временный ввоз транспортного средства, неисполненных обязанностей как по таможенным платежам, так и по административным штрафам за невывоз с территории ЕАЭС временно ввезенного автомобиля», - отметили в пресс-службе ФТС России

У иностранного собственника автомобиля - юрлица - не должно быть в собственности других транспортных средств для личного пользования, не вывезенных с территории ЕАЭС по истечении срока временного ввоза.

Постановление вступает в силу 14 января 2019 года.