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Парламент Эстонии разрешил считать преступлением негативное отношение к государству

В Эстонии будет считаться преступлением негативное отношение к республике. Соответствующие поправки в Пенитенциарный кодекс принял парламент, сообщает «Росбалт» со ссылкой на ERR.

Одобренные депутатами изменения уточнят состав преступлений против безопасности, независимости и территориальной целостности Эстонии. Так, согласно поправкам, ответственность за преступления против государства будут нести не только граждане, но и юридические лица.

В качестве отдельного преступления будет рассматриваться разведывательная деятельность, осуществляемая в интересах иностранного государства и направленная против безопасности Эстонии, а также поддержка такой деятельности.

Также будет уточнен состав преступлений, направленных на создание или поддержание отрицательного отношения к Эстонской Республике и оказание противогосударственного влияния на госслужащих.