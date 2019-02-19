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Венесуэла развернула войска у границы с Колумбией

Военные Венесуэлы развернули войска у границы с Колумбией, сообщает «Коммерсант». «Выполняя инструкции нашего лидера Николаса Маудро, мы развернули наши войска на границе», - говорится в сообщении Оперативного стратегического командования республики. «Это сделано для того, чтобы защитить людей после закрытия границы», - заявили там.

Ранее власти Венесуэлы временно закрыли три моста на границе с Колумбией.

Напомним, в январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николас Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

В пятницу в Колумбии на границе с Венесуэлой состоялся организованный миллиардером Ричардом Брэнсоном благотворительный фестиваль Venezuela Aid Live. Его цель - собрать деньги для нуждающихся венесуэльцев и заодно поддержать Хуана Гуайдо.