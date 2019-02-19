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В России вступили в силу новые правила посадки в самолет

В России с 24 февраля пассажиры могут проходить в самолет по электронным посадочным талонам. В силу вступил соответствующий приказ российского Минтранса, пишет RT.

«24 февраля приказ вступает в силу», - сообщил представитель Минтранса РИА Новости.

Отмечается, что авиакомпании должны сообщать пассажирам о возможности использования подобного талона или разместить указанную информацию, в том числе на своем сайте.

При этом в российских аэропортах останется возможность самостоятельной печати или получения талона на бумажном носителе.

Ранее газета «Известия» сообщила, что авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны с 25 февраля. Соответствующий приказ Минтранса согласовал Минюст. Из документа следует, что в российских аэропортах можно будет пройти на досмотр в самолёт по электронному билету. Показать его можно на экране мобильного устройства. Бумажные билеты сохраняются, но перестают быть обязательными.

Также специалисты предупредили пассажиров об опасности публикации в социальных сетях фото своих посадочных талонов. Уточняется, что с помощью цифр и букв, указанных на посадочном талоне, можно получить доступ к пассажирской записи (PNR - passenger name record), которая содержит информацию о путешественнике и данные о полёте. Злоумышленники, узнав необходимые данные, могут получить контакты пассажира, украсть накопленные им мили, изменить полетные данные или, например, аннулировать билет.