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Режиссер Георгий Данелия находится в реанимации

Народный артист СССР Георгий Данелия находится в реанимации одной из московских клиник с воспалением легких. Об этом ТАСС сообщила супруга режиссёра Галина.

Фото: РИА Новости, © Илья Питалев

«Георгий Николаевич в больнице, у него воспаление лёгких. Сейчас он в реанимации», - заявила она.

Ранее Пятый канал сообщил, что в Москве госпитализирован 88-летний кинорежиссёр Георгий Данелия.

Данелия снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979), «Кин-дза-дза!» (1986), «Настя» (1993).