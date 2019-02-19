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Георгия Данелию ввели в кому

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Режиссера Георгия Данелию, который был госпитализирован в одну из московских больниц, ввели в искусственную кому. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщила ТАСС жена режиссера Галина Данелия.

По ее словам, в настоящее время медики проводят обследования и следят за состоянием режиссера.

Ранее в воскресенье сообщалось, что Данелия попал в больницу из-за одышки. Предварительно отмечалось, что у него пневмоторакс - скопление воздуха или газов в легких, однако позже в медучреждении у режиссера диагностировали воспаление легких. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.