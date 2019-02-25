Объявлены победители премии «Оскар-2019»

В Голливуде состоялась 91-я церемония вручения премии «Оскар». Список лауреатов опубликован в Twitter Американской киноакадемии в понедельник, 25 февраля.
Лучший фильм - «Зеленая книга», режиссер Питер Фаррелли.
Лучший режиссер - Альфонсо Куарон, «Рома».
Лучшая мужская роль - Рами Малек, «Богемская рапсодия».
Лучшая женская роль - Оливия Колман, «Фаворитка».
Лучшая мужская роль второго плана - Махершала Али, «Зеленая книга».
Лучшая женская роль второго плана - Реджина Кинг, «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Лучший адаптированный сценарий - «Черный клановец», Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабинович, Кевин Уиллмотт.
Лучший оригинальный сценарий - «Зеленая книга», Питер Фаррелли, Ник Валлелонге, Брайан Карри.
Лучший фильм на иностранном языке - «Рома», Альфонсо Куарон, Мексика.
Лучший анимационный фильм - «Человек-паук: Через вселенные».
Лучший короткометражный анимационный фильм - «Бао».
Лучшая работа оператора - «Рома», Альфонсо Куарон.
Лучший монтаж - «Богемская рапсодия», Джон Оттман.
Лучший монтаж звука - «Богемская рапсодия», Джон Уорхерст и Нина Хартстоун.
Лучшее сведение звука - «Богемская рапсодия», Пол Месси, Тим Кавагин и Джон Казали.
Лучший дизайн костюмов - «Черная Пантера», Рут Э. Картер.
Лучшая работа художника-постановщика - «Черная Пантера», Ханна Бичлер, Джей Хартр.
Лучшие визуальные эффекты - «Человек на Луне».
Лучший грим и прически - «Власть», Грег Кэнном, Кейт Биско и Патриция Дехани.
Лучший документальный фильм - «Свободный подъем в одиночку».
Лучший документальный короткометражный фильм - «Точка. Конец предложения», режиссер Райка Зехтабчи.
Лучший игровой короткометражный фильм - «Кожа», режиссер Гай Наттив.
Лучший композитор - «Черная Пантера», Людвиг Йоранссон.
Лучшая песня - Shallow, «Звезда родилась» - Леди Гага.