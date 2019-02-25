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В сети появились первые кадры заключительного сезона «Игры престолов»

Телесеть «HBO» опубликовала кадры последнего, восьмого сезона «Игры престолов». Некоторые сцены из сериала вошли в общий ролик премьер «HBO».

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Источник: «YouTube»

Напомним, премьера финала «Игры престолов» запланирована на 15 апреля. Первые две серии сезона будут идти по часу. Остальные четыре - по 80 минут.

«Игра престолов» снята по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Проект получил всеобщее признание за неожиданные повороты сюжета, включая гибель главных героев. Создатели сериала, который стал одним из самых популярных в истории, получили 38 премий «Эмми».