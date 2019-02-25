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В России могут запретить хостелы

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о запрете хостелов в жилых домах. По информации СМИ, второе чтение может состояться в марте. Данная информация опубликована на туристическом сайте Псковской области.

Все идет к тому, что законопроект примут в его изначальной концепции. Смысл ее – в запрете размещения гостиниц и иных средств размещения, а также оказания гостиничных услуг и других услуг размещения в многоквартирном жилом доме. Открыть хостел в доме можно будет, лишь переведя квартиру в нежилое помещение и обеспечив отдельный вход. Потребуется также согласие квалифицированного большинства собственников других квартир.

Напомним, законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2015 года в ответ на жалобы граждан. В мае 2016 года в первом чтении был принят законопроект № 876688-6 «О внесении изменения в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». Он предусматривал запрет на использование жилых помещений в качестве гостиницы, иного средства временного размещения, а также оказания в них гостиничных услуг и иных услуг размещения. Это встретило резкую критику со стороны не только экспертов рынка, отраслевых общественных организаций, но и Минкультуры. Второе чтение законопроекта постоянно переносилось.

Как отмечают эксперты, если будет принят жесткий вариант поправки в закон, то сохранятся только те хостелы, которые уже расположены на первых этажах. Другие хостелы не закроются, а уйдут в тень. Кроме того, новый запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц и иных мест размещения коснется любых жилых помещений, а не только многоквартирных домов. А это, например, комнаты, которые сдают отдыхающим владельцы домов в Крыму и других курортных зонах. Их владельцы должны будут отказаться от бизнеса или переводить в разряд нежилого ту часть своего дома, где у них в сезон размещаются отдыхающие.