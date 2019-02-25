В России и мире

Россия заняла 95 место в рейтинге по уровню здоровья населения

«Bloomberg» составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Россия заняла в нем 95 место, сообщает РБК.

Первое место по уровню здоровья населения в мире заняла Испания, следует из списка, составленного аналитиками «Bloomberg» на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.



Россия расположилась на 95 месте - на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба (30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия (81), Украина (93) и Венесуэла (87).



Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность жизни и доступ населения к чистой воде, а также с учетом дополнительных рисков, таких как курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков.



В первой десятке следом за Испанией расположились Италия, Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль.



Исследователи Bloomberg также отмечают, что серьезное влияние на уровень здоровья нации оказывают пищевые привычки. В частности, жители стран, где превалирует «средиземноморская диета», содержащая оливковое масло и полезные орехи, реже страдают серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем, например, жители стран, которые просто потребляют небольшое количество жиров.



В Северной Америке Канада (16) значительно опередила США (35) и Мексику (53) по ожидаемой продолжительности жизни. Эксперты объяснили это гораздо более низким риском смерти от передозировки наркотиков и самоубийств. Высокое место Кубы в рейтинге (30-е, на пять строк выше США) обусловлено, по мнению аналитиков, тем, что в этой стране очень развитая система профилактической медицины и действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии.



​В рейтинг «Bloomberg» вошли страны с населением не менее 300 тысяч человек «и достаточными данными». Всего исследованием было охвачено 169 государств.