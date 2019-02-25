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Россия безвозмездно поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн

Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны на $9 миллионов на безвозмездной основе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что речь идет в том числе о радиолокационных станциях, которые предназначены для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам ПВО Таджикистана.

Передача военной продукции осуществляется в рамках выполнения программы модернизации вооруженных сил Таджикистана, отметили в ведомстве. Там также указали, что Россия рассматривает эту программу как ключевой инструмент повышения боеспособности союзника Москвы в Центрально-Азиатском регионе.

В сентябре 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку закупил у Москвы военную продукцию более чем на $5 миллиардов. Он также отметил тенденцию роста закупок военной продукции у России. В июле того же года сообщалось, что российская сторона поставила вооружение Армении по кредитному соглашению на $200 миллионов.

