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Трамп одним твитом обрушил нефть

Цены на нефть резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампав Twitter, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает «Лента.Ру».

На момент публикации фьючерс на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле стоил 65,8 доллара, что на 1,8 процента меньше, чем в конце торговой сессии накануне.

Баррель американского топлива марки WTI стоит 56,2 доллара. Падение по сравнение с уровнем 22 февраля также составило 1,8 процента.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter: «Цены на нефть растут слишком сильно. ОПЕК[Организация стран-экспортеров нефти], расслабься. Мир слишком хрупок, чтобы вынести такие ценовые скачки».

В середине февраля цена барреля Brent впервые с ноября прошлого года превысила уровень в 67 долларов.