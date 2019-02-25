Трамп одним твитом обрушил нефть

Цены на нефть резко упали на фоне заявлений президента США Дональда Трампав Twitter, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE, передает «Лента.Ру».
На момент публикации фьючерс на баррель нефти марки Brent с поставкой в апреле стоил 65,8 доллара, что на 1,8 процента меньше, чем в конце торговой сессии накануне.
Баррель американского топлива марки WTI стоит 56,2 доллара. Падение по сравнение с уровнем 22 февраля также составило 1,8 процента.
В середине февраля цена барреля Brent впервые с ноября прошлого года превысила уровень в 67 долларов.