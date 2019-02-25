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У полицейского конфисковали квартиру из-за неподтвержденных доходов

В Краснодарском крае суд конфисковал квартиру у сотрудника полиции, которую тот купил на неподтвержденные доходы. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Прокуратура выявила факт несоответствия доходов и расходов одного из полицейских, который вместе с супругой приобрел квартиру за 3,2 миллиона рублей. Сотрудник МВД не смог предоставить доказательства наличия законных средств для покупки недвижимости.

По ходатайству прокуратуры Калининский районный суд обратил квартиру полицейского в доход государства.