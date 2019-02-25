В России и мире

Самый большой флаг России развернули на льду Байкала

Самый большой российский флаг площадью 1 тыс. 423 кв. метра во вторник растянули на льду озера Байкал в Иркутской области, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Полотнище стяга расстелили на льду вблизи самого крупного байкальского острова Ольхон, у скалы Шаманка.

«Чтобы полотнище приняло правильную форму прямоугольника, потребовалось 25 человек. Акцию занесли в книгу Рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере» , - говорится в сообщении.

Акция межрегиональной общественной организации содействия патриотическому воспитанию и укреплению народной дипломатии «Все миры» проходила при поддержке мотоклуба «Ночные Волки» .

«Спасатели обеспечивали безопасность проводимого мероприятия и с удовольствием приняли непосредственное участие в процессе», - отмечается в сообщении.

23 апреля 2018 года самый большой российский флаг уже разворачивали в Арктике на дрейфующих льдах северного полюса. А 15 сентября 2018 года под Звенигородом два воздушных шара под управлением опытных воздухоплавателей вознесли триколор ввысь.