В России и мире

Четыре российских стадиона вышли в финал конкурса на звание лучшей арены в мире

Четыре российских стадиона вошли в шорт-лист претендентов на звание футбольной арены в мире, открытой в 2018 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщается на сайте StadiumDB, где проходит конкурс, в финал вышли «Мордовия Арена», «Ростов Арена», «Самара Арена» и «Волгоград Арена». Все эти стадионы были задействованы на чемпионате мира-2018 в России. Помимо них в десятку финалистов вошли по два стадиона из Китая и Венгрии, по одному – из Турции и Австралии.

Основные требования для арены заключались в том, что они должны быть построены с «нуля» или значительно реконструированы, а их вместимость должна составлять не менее 10 тысяч человек.

Проголосовать мог каждый желающий. Участнику опроса предлагалось выбрать пять наиболее приглянувшихся арен и ранжировать их баллами от 5 до 1.

Лучшую арену 2018 года назовут 7 марта.